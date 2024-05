Il futuro di Dusan Vlahovic è alla Juventus. Thiago Motta, prossimo allenatore bianconero, vuole mettere l'attaccante serbo al centro del progetto. Salvo offerte clamorose da almeno 70-80 milioni, riferisce Tuttosport, la permanenza del bomber classe 2000 non è in discussione. Insomma, Vlahovic non è sul mercato e la Juve intende puntarci forte per il presente e per il futuro. Con la benedizione del nuovo allenatore, che lunedì ha incrociato il suo futuro bomber al Dall’Ara. Qualche sorriso e la voglia di iniziare a lavorare presto insieme. Nelle prossime settimane la stessa Juve tornerà a dialogare con Ristic per cercare di trovare una quadra sul nuovo contratto fino al 2028 provando a spalmare lo stipendio che da luglio per i prossimi due anni sarà di 12 milioni a stagione.