Salvo stravolgimenti che ad ora sembrano davvero improbabili, il prossimo tecnico dellasarà, che alla luce degli ultimi sviluppi non avrà la possibilità di incrociare Massimilianonella sfida di lunedì sera contro il suo. Thiago Motta di cui lo stesso allenatore livornese aveva intuito il potenziale in tempi non sospetti, tanto da "battezzarlo" con parole emblematiche dopo averlo affrontato con lo Spezia, come ricorda Tuttosport: il 24 aprile 2022 lo aveva definito "un tecnico di prospettiva", assicurando che "potrà allenare le prime tre". Mai previsione fu più azzeccata…