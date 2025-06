TS - Sancho torna in ballo per la Juventus: il Chelsea paga per non riscattarlo

Getty Images



Sancho torna un obiettivo della Juventus?

Jadonpuò di nuovo vivere un'estate sul mercato dopo quella dell'anno scorso. ll Chelsea non eserciterà l’opzione di acquisto, pagando pure una penale da 6 milioni di euro, e dunque il calciatore rientrerà alla base, quindi ai Red Devils, per poi ricollocarsi altrove, dato che non rientra nei piani del Manchester United. Da quanto scrive Tuttosport, l'esterno inglese può tornare in ballo per la Juventus, che ci aveva provato a prenderlo a fine agosto senza però riuscirci.

Non c’è in piedi una trattativa al momento e, riferisce il quotidiano, non è detto che valga ancora ciò che valeva un annetto fa (del resto è pure cambiata la dirigenza alla Continassa), ma Sancho può diventare un’idea in grado di stuzzicare tanti club di Champions League, Juve compresa: anche perché il contratto in scadenza nel 2026 favorisce un’operazione a costi contenuti. Non è chiaramente in questo momento una priorità per i bianconeri, alle prese con questioni molto importanti ma il suo nome sarà comunque da monitorare.