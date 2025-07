TS - Sancho alla Juventus, stretta di mano: Comolli vuole chiudere

Juventus-Sancho, le novità dopo gli ultimi contatti

Quando sono in gioco operazioni così importanti, a livello economico ma anche per l'impatto che avrebbe in campo, c'è bisogno di pazienza e di fare un passo alla volta.E' il caso do, che però si avvicina alla. Dopo la call di ieri tra Juve e Manchester United, riferisce Tuttosport, le parti hanno deciso di riaggiornarsi nei prossimi giorni, con l’impegno condiviso di concretizzare ulteriormente i passi in avanti registrati nelle ultimissime ore. C'è, si legge, l’okay di massima, quasi una stretta di mano virtuale.

Nelle prossime ore, la lista di cose da fare alla Continassa prevederà esattamente questi passaggi, in modo, aggiunge il quotidiano, da piazzarsi in pole position definitiva sul calciatore e tentare la chiusura, che non è ancora scontata., per una distanza di circa dieci di milioni rispetto alla proposta iniziale dei bianconeri. Giorno dopo giorno, il divario si è assottigliato, così come quello per l'ingaggio del giocatore.