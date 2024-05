Novità in difesa per la Juventus. Ieri a Bologna è stato definito l’accordo per il rinnovo di contratto con Daniele Rugani. Come previsto, il prolungamento arriverà fino al 2026 con opzione fino al 2027. Prevista la riduzione a poco più di 2 milioni degli emolumenti rispetto ai 3,5 milioni netti percepiti ora e con i bonus del rinnovo non legati agli obiettivi di squadra (qualificazione Champions e quant’altro) bensì a quelli individuali (numero di presenze decisamente semplice da raggiungere). La firma, con conseguente ufficializzazione, dovrebbe arrivare in questo fine settimana. Lo scrive Tuttosport.