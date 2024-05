Dopo aver attraversato un buon periodo di forma, ora Dusannon sta vivendo un momento esattamente brillante. Scrive così Tuttosport, che gli attribuisce un 5 in pagella dopo il match tra Roma e: "Una sola rete nelle ultime otto partite di campionato, “and counting” come direbbero gli anglosassoni. Spreca un prezioso pallone servito da Chiesa in avvio, arriva sempre tardi sui palloni che attraversano l’area: la scusa dei mancati rifornimenti, questa volta, non regge. Urge ritrovare il gol: con quelle tornerebbero anche fiducia e, soprattutto, serenità".