TS - Possibile scambio tra Juventus e Manchester United con Zirkzee

Douglas Luiz-Zirkzee: scambio in estate tra Juventus e Manchester United?

Altra panchina percontro il como. Il brasiliano resta uno degli asset monitorati dai club di Premier e può rappresentare uno degli elementi più “liquidi” nel caso in cui ladebba affrontare un'improvvida carenza di entrate Uefa, riferisce Tuttosport, che parla anche di uno scenario di mercato con il Manchester United per l'estate."Il Manchester United è una delle squadre che tiene d'occhio l'ex Aston Villa e che, di contro, ha in rosa uno dei giocatori che più hanno rubato il cuore tecnico di Thiago Motta: JoshuaL'attaccante olandese, che Motta ha valorizzato al Bologna, è stato uno dei sogni bianconeri di gennaio e resta nella cerchia degli obiettivi graditi: uno scambio con il brasiliano, tenendo conto dei parametri e degli ingaggi in modo da non appesantire i bilanci, non è una ipotesi peregrina e, anzi, rientra in quelle strategie di mercato che possomo far contenti più d'uno", scrive Tuttosport sul possibile scambio Douglas Luiz-Zirkzee.