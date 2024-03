Era la scorsa estate quando sembrava che lacercasse come priorità assoluta una sistemazione per la cessione a titolo definitivo possibilmente del centrocampista americano Weston. Il suo contratto è in scadenza nel 2025 ma ora i piani per il futuro del giocatore sembrano cambiati rispetto alla passata estate. Infatti, come riferisce oggi Tuttosport, le parti sono al lavoro ma complici le prestazioni di Weston in questa stagione non sarebbe da escludere un rinnovo contrattuale e quindi un proseguimento insieme. La strada è ancora lunga ma sicuramente i piani sono differenti rispetto all'estate.