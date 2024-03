Il futuro di Weston McKennie è incerto; il centrocampista, rimasto in bianconero tra mille perplessità dopo la deludente stagione in Premier League, si è affermato come un degli elementi di maggiore continuità e rendimento della rosa. L’americano, dettaglio non secondario, ha il contratto in scadenza nel giugno del prossimo anno e finora i primi colloqui per il rinnovo hanno marcato una sostanziale distanza tra le richieste al rialzo del texano e le offerte al ribasso, in spirito spendig review, del club, riferisce Tuttosport. In stagione, Mckennie è primo per assist realizzati e tra i migliori dell'intera Serie A in questo dato. Allegri lo ha utilizzato sia come mezzala che come esterno di centrocampo.