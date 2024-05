C'è anche Marten, 33 anni, tra i nomi indicati da Tuttosport come possibili occasioni di mercato per lain vista dell'estate, quando si andrà a caccia di diversi rinforzi per affrontare una stagione ben più impegnativa di quella attuale. Il centrocampista olandese è in scadenza con l', che in realtà può esercitare il rinnovo unilaterale del contratto per un altro anno ma non lo ha ancora fatto. Il suo valore di mercato è di circa 8 milioni di euro, ma poi bisognerà capire se davvero i bianconeri lo riterranno un profilo utile alla causa.