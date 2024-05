Nella sua rassegna di nomi che potrebbero far comodo alla, per una questione sia tecnica che economica, Tuttosport indica anche Luka, esperto centrocampista in scadenza a fine stagione con ilche attualmente ha un valore di mercato di 8 milioni di euro. Al momento, in realtà, non ci sono notizie in merito a un possibile interessamento dei bianconeri per il croato, né si attendono a stretto giro. Del resto, un arrivo come quello del numero 10 della squadra di Carlo Ancelotti sarebbe anacronistico e certamente non in linea con i parametri aziendali: la Juve, come vi abbiamo già raccontato, continuerà per quanto possibile a puntare sui giovani e su calciatori che possano avere anche un mercato potenzialmente remunerativo nelle prossime stagioni.