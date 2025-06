TS - Le prime mosse di Comolli: Tudor, Kolo Muani e direttore sportivo, le priorità del nuovo dg della Juventus

Con il comunicato ufficiale emesso nella giornata di domenica 1 giugno,è diventato a tutti gli effetti il nuovo Direttore Generale della. Per il dirigente francese, arrivato in bianconero dopo l'esperienza al Tolosa, non c'è tempo da perdere e di lavoro da fare ce n'è tantissimo a due settimane dall'esordio della Juve al Mondiale per Club.L'agenda di Comolli, infatti, è già piuttosto ricca di appuntamenti che vedranno impegnato il nuovo dg a tinte zebrate, chiamato a plasmare il nuovo corso della Juventus in vista della stagione sportiva 2025/26, nel corso della quale la Juve si misurerà sul triplo fronte di campionato, Champions League e Coppa Italia.

L'incontro con Tudor

Corsa contro il tempo per Kolo Muani

Il Direttore Sportivo

Come riferito da Tuttosport, Comolli ha stilato la lista delle priorità da completare in qualità di nuovo dirigente bianconero. Ecco da che cosa partirà il dirigente transalpino.Il primo passo ufficiale di Comolli dirigente sarà appunto l'incontro con Igor Tudor. Come riferito da Tuttosport, dopo aver incassato la telefonata rassicurante da parte di John Elkann, per il tecnico croato è previsto un contatto anche con il nuovo Direttore Generale bianconero. La sensazione è che la posizione di Tudor stia acquisendo sempre più solidità in vista della stagione 2025/26.Comolli e Tudor, infatti, parleranno ad ampio raggio e in prospettiva: al tecnico verrà chiesto di andare oltre al Mondiale per Club con i ragionamenti e di valutare i giocatori anche e soprattutto in vista della prossima annata sportiva.Tra questi giocatori in attesa di valutazione, in casa Juve si spera possa essere compreso anche Randal Kolo Muani. L'attaccante francese, autore di 7 goal nei suoi primi sei mesi alla Juventus, è arrivato a gennaio con la formula del prestito secco fino al 30 giugno. RKM rappresenta la prima priorità operativa di mercato di Comolli.Il dg ha riavviato i contatti con il PSG per fare in modo che il giocatore possa continuare a vestire la maglia bianconera quantomeno fino al termine dell'ormai imminente Mondiale per Club, ma non solo. L'obiettivo della Juve, infatti, sarebbe quello di riuscire a trattenere il giocatore per un'altra stagione all'ombra della Mole.Ultima, ma certamente non per ordine d'importanza, c'è la questione relativa al nuovo Direttore Sportivo, altro argomento sul quale Comolli è pronto a spingere. Sempre secondo Tuttosport, nelle ultime ore ha preso quota la candidatura di Hasan Salihamidzic. La nomina dell'ex ds del Bayern Monaco, nonché ex centrocampista della Juve, rimane in ballottaggio con la figura di Frederic Massara, mentre sullo sfondo rimane Diego Lopez, profilo molto gradito a Comolli.Alla figura del Direttore Sportivo, dovrebbe poi aggiungersi quella di Matteo Tognozzi, al quale verrà affidata con ogni probabilità la gestione dell'area scouting. Situazioni in completo divenire, dunque, ma sulle quali Comolli sta lavorando con una certa urgenza.