Sergio, protagonista alladal 1993 al 1997 vincendo tutto con Marcello Lippi in panchina, ha parlato ai microfoni di Tuttosport nel giorno del match contro l'Atalanta, rilasciando anche alcune dichiarazioni "pesanti".- "Oggi Vlahovic mancherà tantissimo alla Juventus. Dusan dopo un primo anno e mezzo difficile era finalmente tornato quello della Fiorentina; mentre Milik non segna da 5 mesi in Serie A. Il polacco mi ha un po' deluso: quest'anno non ha lasciato il segno. Sicuramente ha bisogno di giocare e avere continuità per la sua struttura fisica, ma in un grande club come la Juve devi farti trovare pronto anche se giochi poco. Il suo contributo è stato minimo finora".- "La Juve in un mese ha perso credibilità e solidità. Mi aspettavo di più dai bianconeri. Vero che l'Inter in assoluto era la più forte sulla carta e l'hanno poi confermato sul campo. I nerazzurri fanno veramente un gran bel calcio; mentre le altre giocano a ciapa-no. Juve, Milan e il Napoli hanno bucato troppe gare. Per questo il campionato è già finito a marzo. Tornando alla Juve: quando indossi quella maglia, devi andare oltre le aspettative. Non puoi accontentarti di un piazzamento tra le prime quattro...".- "Assolutamente no. Ad Allegri manca almeno un trionfo europeo per accostarlo a Lippi, che ha vinto tutto. Sicuramente entrambi sono bravissimi nel gestire i giocatori e il gruppo, ma sul piano del gioco c'è una grande differenza. La nostra Juve giocava un calcio d'attacco. Mi aspettavo di più dal suo ritorno".- "Motta sta facendo veramente bene col Bologna. Giocano un grande calcio: si vede che ci sono delle idee, ma bisogna stare calmi. Un conto è allenare in provincia, un conto un top club come la Juve. Quando il club bianconero ha cambiato in passato per cercare di vincere attraverso il gioco come Sarri e Pirlo, sono arrivate stagioni fallimentari. Tanto che si è tornati all'usato sicuro Allegri, che però non ha prodotto i frutti sperati".- "Gian Piero meriterebbe un top club. Sono un suo grande estimatore. Gasp è il grande artefice dei risultati straordinari dell'Atalanta. Ha rivitalizzato giocatori che sembravano finiti. Si merita una grande squadra, che però lo supporti non come all'Inter dove non l'hanno seguito. È un grandissimo allenatore. Quello che ha fatto a Bergamo vale come vincere 2-3 scudetti in una big".- "Io ero molto duttile: ho fatto il centrale e il terzino sia a destra sia a sinistra. Giocavo in tutti ruoli. La difesa bianconera ha un top player come Bremer, ma quello che mi assomiglia un po' è Gatti: mi piace molto. Anno dopo anno sta venendo fuori e dimostrando di essere un difensore importante, uno da Juventus".