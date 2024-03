Juve, obiettivo Fabian Ruiz: ecco perché sarebbe perfetto

Ladeve sperare che...lasci il. Il motivo - come racconta Tuttosport - è legato a un possibile obiettivo di mercato, che in caso di addio del tecnico spagnolo potrebbe vedersi ridurre il suo spazio in squadra. Si tratta di, che Cristiano Giuntoli aveva portato al Napoli nel 2018 e sul quale i bianconeri avevano già messo gli occhi a gennaio 2023 e poi in estate. Il classe 1996 non è un pilastro del PSG, ma è comunque un giocatore molto utile. E lo sarebbe anche per la Vecchia Signora, da almeno due punti di vista.Innanzitutto lo spagnolo rappresenta la mezzala di qualità (e fisicità) con gol e assist nelle gambe di cui la Juve ha bisogno, inoltre conosce già la Serie A e non avrebbe particolari problemi di adattamento; da sottolineare anche la sua esperienza internazionale, un fattore non irrilevante nell'ottica del ritorno dei bianconeri sulla scena internazionale. Il profilo di Fabian Ruiz, poi, potrebbe risultare perfetto anche dal punto di vista economico, sempre che, come premesso, diventi marginale nel progetto del PSG: in tal caso, infatti, il club francese potrebbe cederlo in, favorendo la Juve che dovrebbe fare i conti con un ingaggio non altissimo ma comunque importante, da 5 milioni di euro netti. Alla Continassa si monitora la situazione.Ricevi tutte le notizie più fresche e selezionate direttamente dalla nostra redazione, in diretta e gratuitamente! Non perderti nemmeno un colpo sul mondo dello sport, con un focus speciale sulla Juventus e tanto altro!È semplice e gratuito! Clicca su questo link e ISCRIVITI.