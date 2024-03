Laé qualificata al Mondiale per Club e anche dal punto di vista del marketing, ci saranno benefici significativi. In primo luogo, il fatto che il Mondiale si svolga negli Stati Uniti offre opportunità rilevanti, considerando che è un mercato molto appetibile al quale la Juventus presta grande attenzione, come dimostrato dalle ultime due tournée estive programmate proprio in quel paese. Inoltre, c'è la possibilità che il club torni anche quest'anno, lo stanno studiando alla Continassa, come riporta Tuttosport. Per la Juventus, ciò significa soprattutto poter ampliare ulteriormente il proprio pubblico, che comprende Academy, stadi, seguaci e influencer.