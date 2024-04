Intervistato da Tuttosport, Gianfrancoha detto la sua anche su Kenan: "Fortissimo. Mi piace davvero tanto", il pensiero dell'attuale Vice Presidente vicario della Lega Pro, tra i primi sostenitori dell'introduzione delle seconde squadre nel calcio professionistico. "Ha qualità importantissime per fare una carriera di altissimo livello. Il paragone di Ravanelli con me? In certe cose ci assomigliamo, ma io ero più punta tanto che a Parma e al Chelsea facevo il falso nueve. Lui lo vedo più centrocampista rispetto a me: gioca maggiormente di raccordo tra le linee come uomo assist. Lacomunque ha in casa un talento incredibile.? L'ho visto spesso anche dal vivo quando era in Next Gen e mi ha sempre impressionato. Parliamo di un talento purissimo con un gran bel dribbling. A Frosinone sta facendo benissimo. Per me è pronto l’anno prossimo per essere grande protagonista anche alla Juventus".