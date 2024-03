Si è parlato negli ultimi giorni della situazione di Kenan Yildiz riguardo al rinnovo di contratto con il possibile inserimento di una clausola rescissoria, voluta dall'entourage del giocatore. In attesa di novità su questo fronte, non è un mistero che Yildiz piace a tanti. In Premier League, scrive Tuttosport, c'è l'Arsenal interessata mentre in Bundesliga occhio al Borussia Dortmund, oltre a diversi club turchi che già l'estate scorsa avevano provato a strapparlo alla Juventus, che considera Kenan comunque centrale per il futuro.