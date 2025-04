TS - Juventus, Tudor pesca dalla Next Gen per sostituire Gatti: si è allenato con la prima squadra

Getty Images

Juventus senza Gatti: le opzioni in difesa

Gil Puche in prima squadra

L'infortunio di Federico Gatti che starà fuori per circa 30 giorni è un duro colpo per la Juventus. Sia per l'importanza del difensore nella squadra ma anche perch adesso Igor Tudor ha scelte praticamente obbligate nel reparto arretrato, che da inizio stagione continua ad essere tormentato dai problemi fisici.Adesso, gli unici tre difensori di ruolo sono Renato Veiga, Kelly e Kalulu; toccherà a loro tre insomma giocare, ma se qualcuno di loro si facesse male o avrà bisogno di un cambio? Per affrontare l’emergenza, all’occorrenza, potrebbe essere adattato Nicolò Savona, scrive Tuttosport, che nella Next Gen giocava anche da braccetto destro della difesa a tre. Altra possibile alternativa è l’arretramento di Manuel Locatelli per Veiga, ma prima è necessario il recupero di Douglas Luiz a centrocampo.Se invece si guarda in basso, ovvero alla Juventus Next Gen, allora il tecnico potrebbe avere un'opzione in più, questa volta però di ruolo. Come riporta il quotidiano, Tudor pesca anche dalla Next Gen: ieri con la prima squadra si è allenato Javier Gil Puche, centrale spagnolo classe 2006 che si sta mettendo in evidenza in Serie C.