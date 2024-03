Si parla sempre molto del ruolo die delle difficoltà tattiche nellaGuardando la heatmap stagionale dell’attaccante bianconero (più il colore è chiaro più il calciatore agisce in quella zona) si nota che Chiesa di fatto gioca da attaccante esterno di sinistra. Solo che la Juventus non gioca con il tridente, ecco perché il problema potrebbe essere l’opposto di quello spesso sollevato: cioè che Chiesa giochi troppo largo e troppo poco vicino a Vlahovic, riferisce Tuttosport. A proposito di questo tema, anche Luciano Spalletti, ct dell'Italia, ha spiegato il suo punto di vista: "Deve sapersi adattare, se nella squadra gioca un po’ più dentro e io lo faccio giocare più fuori. Sono i mezzi spazi, si chiamano così: non sei né seconda punta, né esterno, né centrocampista".