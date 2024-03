Laha preso una decisione e vuole rinnovare il contratto di Daniele. Le prestazioni solide e convincenti del difensore toscano oltre al comportamento esemplare da professionista hanno convinto la dirigenza della Vecchia Signora a prolungare il contratto di Daniele. Rugani diventerebbe così uno dei senatori della rosa della Juventus. Il contratto, come riferisce oggi Tuttosport, in scadenza al termine della stagione sembra destinato ad essere prolungato. Daniele ha convinto allenamento dopo allenamento la dirigenza a credere in lui, ancora. Proseguono a gonfie vele i dialoghi tra le parti.