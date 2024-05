Secondo Tuttosport, c'è anche Daichitra le possibili occasioni di mercato per lain vista dell'estate. Il centrocampista giapponese, mezzala di inserimento, è infatti in scadenza a fine stagione con la, dove era un po' uscito dai radar con Maurizio Sarri prima di essere "rispolverato" con buoni risultati dal nuovo tecnico Igor Tudor. Il suo valore di mercato, ad oggi, si aggira intorno ai 15 milioni di euro. 27 anni, per caratteristiche potrebbe davvero fare al caso della squadra bianconera, che dovrà rinforzarsi non poco per la prossima stagione.