Nel mercato che si sta preparando a entrare nel vivo, potrebbero esserci movimenti interessanti tra Roma e Juventus. Oltre al ritorno dal prestito di Huijsen, c'è la possibilità che un altro giocatore faccia ritorno alla Juventus, ma questa volta non da un prestito bensì da una cessione definitiva. Si tratta di Leonardo Spinazzola, il cui contratto con la Roma scade il 30 giugno e al momento sembra distante da un rinnovo.L'entourage dista esplorando diverse opzioni, e ha anche avviato contatti con la Juventus. Spinazzola era stato acquistato dallaquando aveva diciassette anni, proveniente dal Siena. Dopo un periodo nella squadra Primavera e vari prestiti, nel 2018-2019 ha fatto il suo debutto nella prima squadra juventina.Il possibile ritorno di Spinazzola alla Juventus rappresenterebbe un'opzione interessante per entrambe le parti, considerando il suo passato nel club e le sue qualità come giocatore. La sua esperienza e versatilità potrebbero essere preziose per la Juventus, mentre il giocatore stesso potrebbe vedere nella Juventus un'opportunità per continuare la sua carriera ad alti livelli.