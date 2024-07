Juventus, Szczesny andrà in ritiro in Germania?

Settimana di rientri alla Continassa visto che sono attesi Dusan Vlahovic e Filip Kostic, oltre al gruppo di italiani (Fagioli, Gatti, Cambiaso) ad eccezione di Federico Chiesa, che si sposerà e avrà un permesso di posticipare il rientro di qualche giorno. Nella lista di chi tornerà a Torino c'è anche Sczczesny. Ma andrà insieme alla squadra nel mini ritiro in Germania?Il ritiro tedesco inizierà sabato e durerà una settimana sino a quando il 26 la Juventus sosterrà l’amichevole in casa del Norimberga. Szczesny potrebbe non partire scrive Tuttosport; ormai non fa più parte del progetto tecnico e sta vagliando le offerte a disposizione. Contratto multimilionario in Arabia o il Monza.