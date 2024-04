Guido Vaciago, nel suo editoriale su Tuttosport, parla così di: "C’erano pure tutte le tv straniere collegate! Tratte in inganno dal cartellone che offriva un classico del calcio italiano e, comunque, la sfida fra la seconda e la terza... in teoria. In pratica,, perché se è vero che negli ultimi venti minuti qualcosa, seppure confuso e impreciso, è successo, chissà quanti avranno avuto la forza di arrivarci, al settantesimo. C’è tanta esterofilia negli ultimi tempi, anzi troppa (per la solita nociva tendenza a buttarci giù), tuttavia è impossibile immaginare che in Premier o Liga un match fra due di vertice sia così povero di idee, tecnica ed emozioni".