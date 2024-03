Super appuntamento questo pomeriggio con Francesco Oppini, ospite di OR LIVE!

Il cambio rotta sui rinnovi. Mesi fa, all’arrivo di Cristiano Giuntoli, uno dei mood era quello che la nuova dirigenza evitasse contratti e, soprattutto, rinnovi “capestro” che tenevano in ostaggio i conti bianconeri. Quelli alla Bonucci, ma anche Alex Sandro, il cui contratto si è prolungato automaticamente fino al 30 giugno 2024. Il brasiliano ha goduto di un’opzione inserita nell’ultimo rinnovo e legata al numero delle presenze: raggiunta la quota stabilita, ha usufruito di un altro anno con l’ingaggio da top di 6 milioni e mezzo netti. O Cuadrado l’anno precedente, con lo stesso bonus. E pure Szczesny, che ne ha usufruito lo scorso anno fino al 2025. E il caso del portiere è appunto uno di quelli che saranno soggetti alle analisi in vista dei prossimi rinnovi contrattuali che dovranno tenere conto della sostenibilità finanziaria e della “spending review” (la revisione della spesa) che dovrà caratterizzare i prossimi anni di gestione. Il portiere polacco lo sa bene e, infatti, ha preso in considerazione l’ipotesi di firmare a cifre ridotte con un altro paio d’anni di contratto che lo porterebbero a chiudere, scavallati i 35 anni, di fatto a chiudere la carriera con la Juventus, scrive Tuttosport.La situazione più urgente - si legge ancora - è quella che riguarda Adrien Rabiot che, come è noto, ha firmato per una stagione soltanto. Il suo ingaggio, 7 milioni netti all’anno, è uno dei più pesanti dell’intera rosa e il club proporrà un leggero calmieramento, magari inserendo dei bonus. I rapporti con mamma Veronique, che ne cura gli interessi, sono ottimi ma i tempi di una decisione non sono immediati. Rabiot potrebbe sfruttare anche la vetrina dell’Europeo per l'estero. Lo stesso potrebbe spostare gli equilibri anche per Fedrico Chiesa, il cui contratto scade tra un anno, nel 2025, e l’ingaggio attuale è di 5 milioni netti. Una riduzione costi che vale per tutti, anche per i big.