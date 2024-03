Tra gli obiettivi di mercato per il centrocampo c'è anche Lewis Ferguson, il cui agente ha parlato proprio del possibile trasferimento alla Juventus . Bisogna vedere però se i bianconeri sono disposti a girare al Bologna i 30 milioni che chiedono i rossoblù dopo averne spesi 3,5 per strapparlo all’Aberdeen. Storie che, scrive Tuttosport, ricordano un recente passato di acquisti come quello di Manuel Locatelli dal Sassuolo (circa 38 milioni tra fisso e bonus) che ancora pesano sul bilancio della Juventus.