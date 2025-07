TS - Juventus, la nuova formula per Conceicao: segnali di apertura del Porto?

AFP or licensors

Conceicao-Juventus, le ultime

Giorni che possono essere decisivi sul fronte, giocatore che la Juventus sta continuando a trattare con il Porto. La recente proposta dei bianconero, riferisce Tuttosport, ha un po’ ha ammorbidito i lusitani, consapevoli della netta preferenza del giocatore nei confronti del club italiano.Nell’idea juventina, si legge, Chico può tornare in prestito con obbligo di riscatto, fissato per poco più di 25 milioni di euro e non quindi per i 30 milioni della clausola rescissoria. Può bastare? Si vedrà. Intanto, qualche passo in avanti, aggiunge il quotidiano è stato registrato e la resistenza dei Dragoes non è più così strenua come un tempo, nonostante la certezza da parte dei portoghesi di poter definire la cessione alle proprie condizioni eventualmente anche con un’altra società.

Al momento Conceicao resta alternativo a Jadon Sancho e da questo punto di vista molto dipenderà da cosa succederà con Nico Gonzalez, che è in uscita dalla Juventus e il cui addio libererebbe spazio e risorse per entrambi i colpi.