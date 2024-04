Oggi la sfida da ex, poi, nelle ultime settimane, un futuro tutto da definire. E' il presente di, ex Juventus in prestito con diritto di riscatto alla Fiorentina, ma destinato a tornare certamente alla Continassa. La Viola, scrive Tuttosport, lo ha già comunicato alla Juve e all’agente Pastorello la decisione di non voler esercitare il diritto di riscatto. Troppi i 20 milioni pattuiti l’estate scorsa insieme a uno stipendio (5 milioni) decisamente oneroso. Da capire se nei prossimi mesi le parti possano dialogare per cercare un’intesa su basi diverse.