Hojbjerg alla Juventus: il punto

Per il centrocampo, in casa Juventus si torna a parlare diil danese, che oggi sarà impegnato in amichevole contro le Far-Oer, è in una fase di stallo delle trattative per il rinnovo con il Tottenham. E il nuovo entourage del giocatore sta valutando altre soluzioni.La Juventus, riferisce Tuttosport, si era già mossa nei mesi scorsi e il nome di Hojbjerg rispunta tra quelli nella lista di Giuntoli e Manna, a maggior ragione considerando che il contratto in scadenza nel 2025 impedisce agli Spurs di chiedere cifre troppo alte per il cartellino (la valutazione è attorno ai 20 milioni di euro). Così come per Ferguson, sarebbe un'operazione più sostenibile rispetto a quella per Koopmeiners.