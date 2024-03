La Juventus si muove sul mercato non soltanto a centrocampo o sugli esterni ma anche in attacco. Dove si potrebbero registrare partenze più o meno eccellenti. E allora si spiega così il fatto che gli 007 bianconeri domani seguiranno con grande attenzione la semifinale di spareggio tra Bosnia e Ucraina, valida per accedere alla finale che decreterà chi potrà disputare il prossimo Europeo sfidando la vincente di Israele-Islanda. (chi è e quanto costa ) attaccante dello Shakhtar Donetsk, punta potente di quasi un metro e novanta centimetri che in Champions in questa edizione ha saputo segnare quattro reti nelle sei partite del girone disputate col proprio club. Lo riferisce Tuttosport.