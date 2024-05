Nicolò Fagioli ha vissuto una serata speciale a Bologna; il centrocampista è tornato dopo la squalifica ed è sceso in campo nel finale di partita. Questo il commento di Tuttosport: "Fagioli può tornare a sorridere: il peggio sta alle spalle, davanti ha un futuro radioso alla Juventus. E non solo visto che dovrebbe essere tra i preconvocati di Luciano Spalletti, ieri sera in tribuna, per l’Europeo. Era il suo grande sogno, accarezzato durante questi mesi in cui ha continuato ad allenarsi con la squadra, senza mai giocare o andare in panchina, riabbracciare l’azzurro. Una delle fantasie che ha coltivato senza farsi troppo illusionei e che adesso potrebbe trasformarsi in realtà".