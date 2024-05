Rinnovi Juventus, il punto su Rabiot

Rugani firma in settimana

La qualificazione in Champions League è stata ottenuta da ormai più di una settimana. La vittoria della Coppa Italia è passata e il primo grande passo verso la prossima stagione, ovvero l'addio di Massimiliano Allegri, è stato fatto. Questo vuol dire che adesso,, oltre che sull'allenatore del prossimo anno. E già questa sarà una settimana molto importante., presidente del Bologna. Poi verrà comunicata dal tecnico la scelta sul futuro. Non sarà però l'unico incontro che interesserà la Juventus. Infatti, come riferisce Tuttosport, già in questa settimana, al più tardi all’inizio della prossimaLe premesse sono positive per provare a trovare un’intesa che possa permettere alla mezzala francese di restare ed essere così allenato nella prossima stagione dal suo ex compagno di squadra nel Psg, Thiago Motta. Su di lui ci sono anche un paio di club della Premier e il Bayern di Monaco.Prima ancora però, ci saranno novità per quanto riguarda, anche lui in scadenza a giugno. Per il difensore la situazione è più definita. Il suo contratto verrà prolungato per altre due stagioni, dunque sino al 2026 con opzione sino al 2027. A metà settimana, si legge, il vertice con il suo procuratore per sbrigare le formalità e quindi procedere poi con l’annuncio.