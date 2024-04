Con l'infortunio di Szczesny, a Cagliari giocherà Mattia Perin a meno di sorprese che farà così due gare consevutive da titolare visto che poi ci sarà la Coppa Italia (competizione che gioca l'ex Genoa e non il polacco). Perin ha la fiducia di tutti (tecnico, compagni e società) perché è il “secondo” soltanto per le gerarchie e per gli equilibri interni, non certamente per le sue qualità. Con il contratto con la Juventus che andrà in scadenza nel giugno 2025, scrive Tuttosport, Perin resta in attesa di capire quale potrà essere il suo ruolo nel futuro prossimo. Considerando che lo stesso Szczesny è legato ai colori bianconeri fino al 2025, Mattia potrebbe essere poi promosso, magari ritrovandosi accanto un nuovo portiere più giovane da lanciare.