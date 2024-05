Continuano le voci di mercato intorno ad Alessandro Buongiorno, difensore del Torino ambito dai grandi club di Serie A. C'è il Milan, l'Inter e più distaccato il Napoli. E la Juventus? Come riferisce Tuttosport, proseguono le chiacchierate (sin dall’inizio dell’autunno!) tra Giuntoli e l’agente di Buongiorno, nelle pieghe di incontri dettati pure da altre motivazioni e urgenze. Alessandro, si diceva, ha ribadito al suo agente la propria oggettiva impossibilità a valutare la pista bianconera. Come a dire: alla Juve proprio no, per me sarebbe impossibile... E Giuntoli? Il football director del club bianconero è uomo di mondo e resta in agguato.