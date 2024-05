Juventus-Bologna: la differenza nel gioco in numeri

Se qualcuno ancora si chiedeva se traci fosse davvero un gap abissale beh, con quest'ultimo dato potrebbe essersi convinto della risposta. Ecco perché risulta ancora più straordinario il lavoro svolto quest'anno da, che ha plasmato una squadra quasi perfetta capace di centrare la qualificazione alle coppe europee (probabilmente la Champions) con una serie di giocatori che, insieme, sono costati poco più di 250 milioni (i bianconeri il doppio).Ma cosa è successo nello specifico in campo, durante questa stagione forse irripetibile? La risposta, argomentata da Tuttosport numeri alla mano, aiuta a capire anche il motivo per cui il tecnico italo-brasiliano piace così tanto. Il Bologna, innanzitutto, ha il, contro il 49% della Juve, che è solo 11^ in Serie A con 27'42'' contro i 33'32'' dei rossoblù (secondi dietro solo al Napoli). Rossoblù che, dunque, hanno la consapevolezza di poter far male agli avversariprovando a costruire, a differenza dei bianconeri che invece preferiscono far giocare gli altri.I numeri relativi alla, inoltre, confermano come la squadra di Motta più di quella di Allegri ricorra al gioco iniziando, coinvolgendo tutti gli elementi, dando anche la sensazione diper un atteggiamento più grintoso. Lo si nota anche nelle azioni di(134 per la Juventus e 157 per il Bologna), anche in quello riferibile solo alla porzione di campo degli avversari (59 a 70). Del resto - spiega ancora Tuttosport - il numero di passaggi che gli avversari dei bianconeri riescono a fare prima di essere interrotti è 13, mentre con i rossoblù si arriva soltanto a 10. E a proposito sempre della reattività, oltre che attitudine a cercare il gol, ecco. Anche il la quantità media di tiri in porta a partita premia gli emiliani (4,4) rispetto ai torinesi (3,7).