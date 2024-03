Lasi guarda attorno per la prossima sessione di calciomercato, quella estiva, alla ricerca di rinforzi per la rosa. Stando a quanto scrive oggi Tuttosport, nel mirino della dirigenza bianconera ed in particolare di Cristiano Giuntoli, ci sarebbe finito Riccardo. Difensore del Bologna classe 2002 milita anche nella nazionale italiana U21, rappresenta a pieno il difensore moderno abile anche nella fase di impostazione. Per questo sarebbe finito nel mirino di Madama. Il club emiliano però lo valuta a partire da 25 milioni di euro, tutto aperto quindi verso il mercato estivo.