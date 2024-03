Nell'odierna edizione di Tuttosport, si discute del possibile destino di, che non rispecchia i requisiti finanziari dellaa causa del suo alto stipendio, nonostante abbia avuto una stagione fin qui positiva. È probabile quindi il suo ritorno allain vista di una nuova cessione, ma molto dipenderà dalle valutazioni dio del suo potenziale successore. Come dimostrato lo scorso estate con, ora imprescindibile nella formazione titolare, nulla è certo fino in fondo. Resta aperta la possibilità di sorprese e cambiamenti repentini nel calciomercato.