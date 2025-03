TS - Juventus, alla Continassa è cambiato il clima: il 'messaggio' di Giuntoli

Getty Images

Cristianoè stato presente in questi primi giorni di Tudor alla guida della Juventus. "Alla Continassa la presenza del direttore tecnico è costante: non è certo una novità, ma in queste ore è ancora più importante" scrive Tuttosport, che aggiunge: "Chi lo conosce sa che sta dispensando fiducia e ottimismo, capendo perfettamente la delicatezza del momento bianconero: nessuno ha il polso della situazione più di Giuntoli in questa fase, lui stesso sa quanto le prossime nove partite possano decidere il futuro non solo del gruppo squadra e dello staff tecnico".

Una vicinanza che continuerà anche nei prossimi giorni, "Giuntoli sarà al fianco di Tudor anche domani all’ora di pranzo, quando il nuovo tecnico juventino verrà ufficialmente presentato ai media all’Allianz Stadium: confronti continui, anche a cena, tra il dt bianconero, l’allenatore croato e i rispettivi collaboratori più stretti per calarsi nella realtà della Juve attuale e nei problemi da risolvere, tra urgenze, priorità e scelte necessarie". Il messaggio è chiaro, è importante infatti che, si legge, " dall’esterno ma anche dall’interno,