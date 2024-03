Come spiega Tuttosport, per lasta iniziando la stagione del prolungamento dei contratti in scadenza e della progettazione del prossimo futuro, che prevede anche di tirare le prime somme e di fare le valutazioni necessarie su chi merita di tornare alla base tra coloro che sono stati mandati in prestito. Sul fronte rinnovi, particolarmente delicata è la questione riguardante Adrien, che lo scorso anno ha accettato di restare nonostante l'esclusione dei bianconeri dalla Champions: questa volta, con lo scenario che si profila all'orizzonte, potrebbe anche essere tentato da un