TS - Juventus, adesso per Conceicao si muove Mendes: cosa succede

AFP via Getty Images

La Juventus continua a lavorare per trattenere Chico Conceição a Torino e, secondo Tuttosport, gli ultimi sviluppi vedono protagonista Jorge Mendes. Il super agente è stato coinvolto per tentare una mediazione tra le parti, vista la distanza tra le posizioni del Porto e quella di Damien Comolli, che sta guidando l’operazione.Il club bianconero ha dato il via libera all'acquisto, ma solo a determinate condizioni: il prezzo fissato dalla clausola rescissoria — 30 milioni di euro — è considerato troppo elevato dalla dirigenza juventina, che vorrebbe ottenere uno sconto. Comolli sta cercando di inserire la trattativa in un quadro più ampio, anche alla luce delle strategie di mercato del Porto, che nel frattempo sta esplorando il mercato alla ricerca di possibili alternative al giovane esterno offensivo.

La rigidità del club portoghese rappresenta al momento l’ostacolo principale, ma il coinvolgimento di Mendes potrebbe cambiare gli equilibri. Il potente procuratore, vicino sia al Porto che alla Juventus, è al lavoro per trovare una soluzione che accontenti tutte le parti in gioco. La sensazione è che l’affare possa sbloccarsi, ma solo se il club lusitano accetterà di ridiscutere la valutazione economica del cartellino.