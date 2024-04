Secondo Tuttosport, facendo spietatamente i conti emerge che servirebbero, tra acquisti ed elementi di rientro dai prestiti (i vari Matias Soulè e Dean Huijsen...) per affrontare le quattro competizioni da cui laè attesa nella prossima stagione (campionato, teoricamente Champions League, Coppa Italia e Mondiale per Club). Solo così si potrebbe ridare ai bianconeri la forma di una squadra vera, quella che evidentemente manca in questo momento a un gruppo che anche venerdì sera, nel match contro il Cagliari, ha dimostrato di non essere così compatto come potrebbe sembrare dalle parole dei suoi presunti leader.