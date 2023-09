Dopo l'indiscrezione lanciata da Il Giornale secondo cui lasarebbe in vendita - e la successiva smentita da parte di- Tuttosport fa il punto della situazione spiegando come già nei mesi scorsi, e precisamente a metà maggio, fossero uscite altre voci di questo tipo, rilanciate dall'agenzia di stampa Reuters: in quel caso si diceva che il club bianconero fosse alla ricerca di un socio minoritario importante da far entrare in società per tornare ad alti livelli. Exor aveva smentito anche allora, ma sicuramente - stando al quotidiano torinese - c'è interesse da parte di investitori che gravitano attorno agli, visto il forte legame.