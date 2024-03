Tuttosport ha intervistato Adriano, precursore dell’in tv, collaboratore tra gli altri di Marcello Lippi e oggi figura centrale del portale House of calcio, che ha detto la sua anche su quella che potrebbe essere la spalla ideale di Dusan. Ecco il suo pensiero: "Vlahovic riesce comunque a essere pericoloso, per la capacità che ha di vincere i duelli: essendo bravo anche spalle alla porta, se avesse vicino un giocatore per fare l’uno-due o liberare il terzo uomo, secondo me sarebbe sfruttato meglio.per me in questo senso ha caratteristiche migliori, perché sta più vicino all’area e la punta di più di, è più adatto a giocare da sottopunta, mentre con Chiesa si dovrebbe passare al 4-3-3. Modulo che però accentuerebbe la mancanza di un regista, perché verrebbe meno l’aiuto al centrocampo dei braccetti difensivi che la Juve invece sfrutta molto bene, e sarebbero ancora più necessari gli scambi di posizione, ad esempio con una mezzala quando il regista è mancato: troppe cose in poco tempo. La Juve ora deve pensare a ritrovare compattezza dietro e velocità nelle giocate verticali".