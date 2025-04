TS - Juve in guerra con le pantofole: ora la aspetta un sentiero in salita, pieno di vipere

Getty Images

E vincere diventa praticamente impossibile. Perché, tra l’altro, è certificato il fatto che la qualificazione in Champions League non te la porta nessuno in camera, te la devi andare a conquistare fuori, nel fango, con l’elmetto in testa e gli anfibi ai piedi".Così, metaforicamente, Tuttosport commenta il cammino che attende la squadra bianconera nella sua ricerca del quarto posto, terribilmente più complicata dopo la sconfitta di ieri sera sul campo del Parma. "Ladi Tudor, la peggiore mai vista sinora, si scorda il principio di cui sopra. E così a Parma si fa male da sola, con un atteggiamento rilassato e troppo prudente sin dai primi minuti: in cui ci si domanda se la scarsa aggressività sia una scelta per non arrivare in riserva nella seconda parte del match, come già successo col croato in panchina, oppure un approccio mentale errato", prosegue il quotidiano.

"Alla fine si capirà che la verità sta nella busta B. La Juve cade contro un Parma ordinato e umile facendosi malissimo: ora è quinta, superata dal Bologna oltre ad essere agganciata dalla Lazio, con entrambe le squadre da andare a visitare a casa loro! Come dire,: pericolosissimo!", la chiosa.