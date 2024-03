Prima dell'avvio del Mondiale per Club, in programma tra giugno e luglio 2025, ladovrà necessariamente definire la situazione di tutti i giocatori in scadenza di contratto entro quella deadline, una lista che vede anche nomi illustri e una curiosità: tutti e tre i portieri in organico. Wojciech, Mattiae Carlosono ormai una squadra ben rodata, che in linea teorica potrebbe anche essere riconfermata in blocco: il problema, come spiega Tuttosport, è l'ingaggio del polacco da circa 6 milioni di euro a stagione, che non è in linea con gli attuali parametri del club e quindi richiede una riflessione.