Juve, i numeri sui calci piazzati

. L'obiettivo? Ritrovare il feeling con i, un fondamentale che fino all'inizio di febbraio aveva messo le ali alla squadra di Massimilianoe che invece in questo periodo si sta rivelando un'arma letale, nell'una come nell'altra area di rigore. Questione forse di poca cattiveria quando si tratta di colpire l'avversaria, questione di concentrazione perduta quando invece è il momento di difendere. Fatto sta che, come scrive Tuttosport, in termini offensivi i bianconeri avevano trovato 9 volte la via del gol sugli sviluppi di un calcio da fermo nelle prime 22 gare stagionali, mentre l'ultimo aggiornamento parla di un solo centro confezionato in questo modo negli ultimi 6 turni.Alla Continassa, dunque, sono previste sedute specifiche sul tema, da trattare secondo questo punto di vista ma anche in senso opposto, perché è soprattutto nella propria area che la Juve sta rivelando una preoccupante involuzione. L'esempio più eclatante è forse la prima rete di Teunnella partita di domenica, frutto di un movimento dell'olandese che, pur facilmente leggibile, ha tagliato in un colpo solo Samuel Iling-Junior, Andrea Cambiaso e Gleison Bremer. Ma non era andata troppo diversamente con Lautaro, in rete per l'Udinese grazie a un pasticcio di Federico Gatti e Alex Sandro, così come con Michaeldel Verona, incontrastato da un pigro Filip Kostic. Va invertita la rotta, in poche parole, e il prima possibile. La Juve non può essere (anche) questa.