Secondo quanto riportato da Tuttosport, per la casella di play in casaè sempre vivo il nome di, e lo sarà almeno fino a quando l'non deciderà (eventualmente) di esercitare l'opzione per il rinnovo annuale di contratto. L'italo-brasiliano, a parametro zero, non va quindi escluso a priori dalla lista dei possibili rinforzi bianconeri, anche se per il centrocampo nelle ultime ore è tornato di moda un vecchio nome: quello di Sofyan Amrabat, che sogna il ritorno in Serie A dopo l'esperienza non felicissima al Manchester United.