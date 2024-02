Secondo Tuttosport, l'Inter ha trionfato domenica sera con un dato clamoroso se si considera l'esperienza in Champions League. Sugli 11 titolari in campo, l'Inter ha accumulato 393 presenze contro le 291 della Juve in questa competizione. Ma è importante analizzare i numeri nel dettaglio: dei 291 totali della Juve, tre giocatori ne contano ben 190 (di cui 68 Szczesny, 62 Danilo e 60 Rabiot), mentre sei giocatori di movimento hanno meno di 10 presenze, con due di essi fermandosi a zero. Invece, solo Thuram dell'Inter ha meno di 20 presenze in Champions (14).