Come scrive Tuttosport, lasi è portata avanti per Albert, avviando da tempo il discorso con le varie parti coinvolte in attesa di sferrare eventualmente l'assalto decisivo non appena si aprirà il mercato estivo. Si registrano infatti nuovi contatti per provare ad anticipare la concorrenza dell'Inter e quella dei sempre agguerriti club della Premier League segnalati sulle sue tracce. L'islandese delè perfettamente compatibile con le necessità dei bianconeri per l'attacco, sia per qualità che per costo del cartellino, che si aggira intorno ai 25-30 milioni di euro.