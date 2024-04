Ilnon ha ancora preso una decisione definitiva riguardo al futuro di Pep, ma le discussioni sono in corso. Il club, attualmente impegnato anche in battaglie legali al di fuori del campo per difendersi da accuse di violazione delle regole, è consapevole della situazione e ha cominciato a considerare un'eventuale vita senza il suo attuale allenatore. Nonostante nessuna scelta sia stata ancora fatta, il club ha già fatto tentativi per convincere Guardiola a rinnovare il suo contratto, che scade alla fine della prossima stagione, e continuerà a farlo nelle prossime settimane. Lo riporta Tuttosport.